Прямой эфир

Премию «Оскар» в новой номинации не будут вручать в 2019 году

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая номинация «Выдающийся популярный фильм» не будет учитываться при отборе кандидатов на премию «Оскар» в 2019 году. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Американскую академию киноискусств.

«Академия признает, что учреждение еще одной награды на девятом месяце текущего года представляет собой сложности для фильмов, уже выпущенных в прокат», — говорится в заявлении киноакадемии.

О введении к уже имеющимся 25 номинациям дополнительной стало известно в августе. Отмечалось, что на это американскую киноакадемию вдохновил успех фантастического блокбастера «Черная пантера».

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях, предыдущим было появление категории «Лучший анимационный фильм» в 2001 году (первым ее лауреатом стал «Шрек»).

6 марта сообщалось, что в 2018 году рейтинг «Оскара» оказался самым низким за всю историю награды. По сравнению с предыдущим годом он упал почти на 20% — церемонию посмотрели 26,5 млн зрителей против 34,3 млн в 2017-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинозвезды отказались выступать на фестивале из-за экс-советника Трампа
Кинокритик прокомментировал уход Дэнни Бойла с поста режиссера новой части бондианы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017