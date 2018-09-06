Премию «Оскар» в новой номинации не будут вручать в 2019 году

Новая номинация «Выдающийся популярный фильм» не будет учитываться при отборе кандидатов на премию «Оскар» в 2019 году. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Американскую академию киноискусств.

«Академия признает, что учреждение еще одной награды на девятом месяце текущего года представляет собой сложности для фильмов, уже выпущенных в прокат», — говорится в заявлении киноакадемии.

О введении к уже имеющимся 25 номинациям дополнительной стало известно в августе. Отмечалось, что на это американскую киноакадемию вдохновил успех фантастического блокбастера «Черная пантера».

Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях, предыдущим было появление категории «Лучший анимационный фильм» в 2001 году (первым ее лауреатом стал «Шрек»).

6 марта сообщалось, что в 2018 году рейтинг «Оскара» оказался самым низким за всю историю награды. По сравнению с предыдущим годом он упал почти на 20% — церемонию посмотрели 26,5 млн зрителей против 34,3 млн в 2017-м.