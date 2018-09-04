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Кинозвезды отказались выступать на фестивале из-за экс-советника Трампа

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие кинозвезды отказались участвовать в The New Yorker Festival из-за бывшего советника американского лидера Дональда Трампа — Стивена Бэннона. О его участии в мероприятии стало известно в понедельник, 3 сентября.

Заявление организатора фестиваля — журнала The New Yorker — об участии экс-советника Трампа вызвало негодование читателей, сообщает портал Mediaite.

Керри, в частности, заявил, что «никогда» не окажется на одном мероприятии с бывшим советником Трампа, придерживающимся правых взглядов.

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе–августе 2018 года. Президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот «потерял рассудок».

В июле Бэннон собирался учредить в Европе некоммерческую организацию, которая поддержит движение популистов правого толка на континенте.

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