Антиутопия реальности: супергерой, агент ЦРУ и русский поручик

Супергерои и простые смертные, шпионы и философы, тульские пехотинцы и японские пингвины. Начало нового киносезона обещает быть как минимум не скучным. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Великий уравнитель 2»

Сиквел ленты 2014 года с Дензелом Вашингтоном в роли бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола. Не сказать, чтобы первая часть впечатлила зрителей настолько, что фанаты сгорали от нетерпения в ожидании продолжения. Но что есть, то есть. В конце концов почему бы и не начать новый киносезон с просмотра шпионского боевика.

Режиссер: Антуан Фукуа

В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео, Джонатан Скарф, Сакина Джэффри, Кази Таугинас

«Темные отражения»

Соскучились по супергероям? Они снова с нами. Правда, не в цирковых костюмах с трусами поверх штанов. Впрочем, им не до нарядов. Мир явно переживает не карнавальное время. 98% детей погибло из-за неизвестной болезни. Оставшихся отправляют в спецлагеря. Антиутопия, созданная по популярному американскому роману Александры Брекен, не отличается человеколюбием и оптимизмом. Но мрак попытается развеять своей харизмой звезда «Голодных игр» Амандла Стенберг.

Режиссер: Дженнифер Ю

В ролях: Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, Брэдли Уитфорд, Харрис Дикинсон, Мия Чех, Уоллес Лэнгэм, Марк О’Брайэн, Патрик Гибсон

«История одного назначения»

Поручика Гришу Колокольцева за дерзкие попытки споить слона (типичная шалость для проматывающего свою молодость дворянина XIX века) назначают в пехотный тульский полк. Нравы в армии строгие — это вам не Ясная Поляна, находящаяся по соседству, где Лев Толстой разводит черных японских свиней. За пощечину командиру наглого полкового писаря собираются казнить. Но разве Лев Николаевич может остаться безучастным? Нет, надо немедленно подниматься на защиту народной правды.

Режиссер: Авдотья Смирнова

В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас

«Тайная жизнь пингвинов»

Мы незаслуженно редко говорим о японской мультипликации (проще говоря — аниме), выходящей в широкий прокат. А между тем в ней много того, чего не позволяют себе другие. Чуть больше гротеска, чуть больше абсурда, несколько странная романтика, показные эмоции — в общем, в этом есть стилистическое единство и привлекательность. То, что внезапно появившиеся в городе пингвины становятся предвестником беды, — мистическое допущение, к которому быстро привыкаешь и начинаешь увлеченно смотреть. Чего только в Японии не случается — у них и девушки на танках ездят.

Режиссер: Исида Хироясу

В ролях: Кана Кита, Ю Аои