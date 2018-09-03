Гоголь против Голливуда

Финальная часть трилогии про Гоголя — хоррор-детектив «Гоголь. Страшная месть» — легко выбилась в лидеры прошедшего уикенда. По данным ЕАИС, последний фильм трилогии заработал почти 219 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, каждая новая серия франшизы демонстрирует общий прирост в сборах.

— Заключительный фильм закономерно превзошел стартовые показатели первых двух картин. Очевидно, что «Страшная месть» станет самым кассовым фильмом проекта, — подчеркнула она. — Нужно сказать, что экспериментальный для кинопроката формат — сериал на большом экране — показал редкую для франшиз стабильность. И это несмотря на то, что все три фильма вышли в течение короткого периода, а с момента проката второй части не прошло и полугода.

Далее в первой тройке расположились голливудские релизы. Приключенческий экшен «Альфа» съехал на второе место. История дружбы доисторического мальчика и дикого пса заработала на второй неделе проката 120 млн рублей, что дает общую кассу в 433 млн. Третьим этот уикенд закончил морской блокбастер «Мег: Монстр глубины», который уже месяц держится в топ-3. Его результат — 34 млн за неделю и 829 млн за весь срок.

Из новинок недели в первую пятерку также попала американская комедия «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и Вайноной Райдер, ставшая четвертой. 29 млн на старте — это очень хороший результат для независимого релиза. Кроме того, в последние дни школьных каникул хорошо себя проявила анимация, рассчитанная на детей и подростков. Так, российский мультфильм «Принцесса и дракон» показал прирост в выходные и дотянул до 23 млн рублей. Этого хватило, чтобы замкнуть топ-5.

Вплотную к нему подобрался другой анимационный релиз — «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (22 млн), который уже восьмую неделю подряд остается в десятке лучших. Его суммарный результат — более 1 млрд рублей.

— В предстоящий уикенд за лидерство с фильмом «Гоголь. Страшная месть» поборется криминальный боевик «Великий уравнитель 2» с Дензелом Вашингтоном , — прогнозирует Ольга Зинякова. — Кроме того, в первую учебную неделю на экранах появится большое количество релизов для школьников самых разных возрастов. Это и фантастический боевик «Кин», и триллер «Темные отражения», и фильм ужасов «Мара. Пожиратель снов», и комедия «Клуб «Школа». Нужно также упомянуть французский семейный фильм «Белль и Себастьян: Друзья навек» и аниме «Тайная жизнь пингвинов».