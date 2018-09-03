«Гоголь. Страшная месть» возглавил российский прокат в выходные

Фильм Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Лента снята по мотивам повести Николая Гоголя «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Таисия Вилкова, Сергей Бадюк и Олег Меньшиков. Так, за прошедший уикенд фильм собрал 237,6 млн рублей, пишет НСН.

На второй строчке оказался фильм Альберта Хьюза «Альф», собравший кассу в 137 млн рублей, а общие сборы за две недели составили более 480 млн рублей.

Замыкает топ-3 американский фильм ужасов «Мег: Монстр глубины», собравший более 36 млн рублей, сообщает телеканал «360». За месяц проката картина заработала 691 млн рублей.

Ранее 3 сентября сообщалось, что рок-группа «Ленинград» выпустила мини-фильм к выходу новой картины о Гоголе.