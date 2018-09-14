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Ой, мамочки: разгневанные родительницы и внеземные убийцы

Что смотреть в кино в выходные
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Ой, мамочки: разгневанные родительницы и внеземные убийцы
2018-09-13 11:36:20">
2018-09-13 11:36:20
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На этой неделе в кино представлен широкий диапазон жанров: от комического до космического. А где-то между расположились мелодрама и криминальный боевик; осталось выбрать, что же хочется посмотреть в уикенд. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ. 

«Хищник»

Смотреть кино: премьеры недели

Бывалый гость нашей планеты — харизматичное внеземное чудовище — соскучился по охоте. Вообще-то, учитывая его излюбленное занятие — отслеживать свою цель и расправляться с ней, правильнее его было бы назвать Охотником, но, как признаются герои ленты, «Хищник звучит круче». Фанаты космического суперзлодея рукоплещут. Точно, Хищник! И никак иначе! Все остроты и шутки в фильме произносятся специально для них. Жаль только, что юмором затыкаются дыры в откровенно слабом сценарии.

Режиссер: Шейн Блэк.

 В ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера 

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«Девица»

Женщины на Диком Западе не сахар. Казалось бы, вот любишь ее всем своим ковбойским сердцем, ищешь среди безжизненных просторов какого-никакого священника, чтобы заключить священный союз, даришь в качестве свадебного подарка милую миниатюрную лошадку по имени Ириска. И всё впустую. Миа Васиковска пропала без следа. Похищение? Да просто головой думать надо, а не самонадеянно искать невест среди лишенных изящества девиц.

Режиссеры: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер.

 В ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, Роберт Форстер, Джозеф Биллинджир, Морган Ланд, Рэй Келлехер

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«Временные трудности»

Герой Риналя Мухаметова играет больного мальчика с детским церебральным параличом. Но папа в исполнении Ивана Охлобыстина говорит: это временные трудности. Жестоко? Не то слово! Но это не сентиментальный роман воспитания, а жизненная драма. И если уж и случаются порой трудности — а они случаются, — то душеспасительнее их будет счесть временными. Так, кажется, психологи говорят.

Режиссер: Михаил Расходников .

В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова.

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Что смотреть в кино в выходные

«Багровая мята»

В утопических государствах закон безраздельно властвует над людскими страстями. А вот в реальности обычно бывает наоборот. В кино, которое эту реальность отражает, тоже. Но, в отличие от настоящей жизни, экранные герои часто берут закон в свои руки и воздают злодеям по заслугам. Особенно в боевиках. Особенно, если эти герои — разгневанные матери.

Режиссер: Пьер Морель.

В ролях: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба, Энни Илонзе, Джефф Хефнер, Кэйли Флеминг, Эдди Шин, Метод Мэн.

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