Ой, мамочки: разгневанные родительницы и внеземные убийцы

На этой неделе в кино представлен широкий диапазон жанров: от комического до космического. А где-то между расположились мелодрама и криминальный боевик; осталось выбрать, что же хочется посмотреть в уикенд. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Хищник»

Бывалый гость нашей планеты — харизматичное внеземное чудовище — соскучился по охоте. Вообще-то, учитывая его излюбленное занятие — отслеживать свою цель и расправляться с ней, правильнее его было бы назвать Охотником, но, как признаются герои ленты, «Хищник звучит круче». Фанаты космического суперзлодея рукоплещут. Точно, Хищник! И никак иначе! Все остроты и шутки в фильме произносятся специально для них. Жаль только, что юмором затыкаются дыры в откровенно слабом сценарии.

Режиссер: Шейн Блэк.

В ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера

«Девица»

Женщины на Диком Западе не сахар. Казалось бы, вот любишь ее всем своим ковбойским сердцем, ищешь среди безжизненных просторов какого-никакого священника, чтобы заключить священный союз, даришь в качестве свадебного подарка милую миниатюрную лошадку по имени Ириска. И всё впустую. Миа Васиковска пропала без следа. Похищение? Да просто головой думать надо, а не самонадеянно искать невест среди лишенных изящества девиц.

Режиссеры: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер.

В ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, Роберт Форстер, Джозеф Биллинджир, Морган Ланд, Рэй Келлехер

«Временные трудности»

Герой Риналя Мухаметова играет больного мальчика с детским церебральным параличом. Но папа в исполнении Ивана Охлобыстина говорит: это временные трудности. Жестоко? Не то слово! Но это не сентиментальный роман воспитания, а жизненная драма. И если уж и случаются порой трудности — а они случаются, — то душеспасительнее их будет счесть временными. Так, кажется, психологи говорят.

Режиссер: Михаил Расходников .

В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова.

«Багровая мята»

В утопических государствах закон безраздельно властвует над людскими страстями. А вот в реальности обычно бывает наоборот. В кино, которое эту реальность отражает, тоже. Но, в отличие от настоящей жизни, экранные герои часто берут закон в свои руки и воздают злодеям по заслугам. Особенно в боевиках. Особенно, если эти герои — разгневанные матери.

Режиссер: Пьер Морель.

В ролях: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба, Энни Илонзе, Джефф Хефнер, Кэйли Флеминг, Эдди Шин, Метод Мэн.