Смотреть кино: премьеры недели

Кинокритик Николай Никулин расскажет о премьерах предстоящего уикенда. Фильм «Хищник» — сиквел культовой фантастической серии. Инопланетное чудовище снова вышло на охоту. По сюжету в борьбу с пришельцем вступает юный сын бывшего морпеха.

В ленте «Девица» главный ковбой Дикого Запада – Робберт Паттинсон. Герой пытается укротить крутой нрав невесты и дарит ей мини-лошадь «Ириску».

Драма «Временные трудности» — история о мальчике с врожденной болезнью. Жизнь жестока — такой урок преподал сыну герой Ивана Охлобыстина.

В боевике «Багровая мята» власти не могут справиться с преступностью. Разгневанные матери вершат правосудие, чтобы отомстить за любимых.