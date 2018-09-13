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Смотреть кино: премьеры недели

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Кинокритик Николай Никулин расскажет о премьерах предстоящего уикенда. Фильм «Хищник» — сиквел культовой фантастической серии. Инопланетное чудовище снова вышло на охоту. По сюжету в борьбу с пришельцем вступает юный сын бывшего морпеха. 

В ленте «Девица» главный ковбой Дикого Запада – Робберт Паттинсон. Герой пытается укротить крутой нрав невесты и дарит ей мини-лошадь «Ириску». 

Драма «Временные трудности» — история о мальчике с врожденной болезнью. Жизнь жестока — такой урок преподал сыну герой Ивана Охлобыстина. 

В боевике «Багровая мята» власти не могут справиться с преступностью. Разгневанные матери вершат правосудие, чтобы отомстить за любимых. 

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