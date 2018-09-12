Автор сериала «Ведьмак» ушла из Twitter после скандала

Создательница американского телесериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила о своем временном уходе из микроблога Twitter после критики фанатов.

«Настало время для передышки. Мне нужно меньше читать и больше писать, иначе у нас так и не появится чертов финал», — написала она в своем последнем сообщении от 10 сентября.

Поклонники обрушились на Хиссрич с гневными комментариями из-за кастинга на роль ключевой героини Цириллы, уточняет РЕН ТВ.

Ее может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств, что, по словам фанатов, противоречит литературному образу героини в легшем в основу сериала произведении писателя Анджея Сапковского.

В мае 2017 года американская компания Netflix объявила о начале работы над адаптацией романов польского писателя об охотнике за монстрами. Съемки стартуют 5 ноября. Премьера сериала запланировала на 2019 год.