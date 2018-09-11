Звезда «Игры Престолов» обвинил Marvel в гомофобии

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», раскритиковал компанию Marvel из-за отсутствия в ее фильмах персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации или актеров — представителей сексуальных меньшинств.

«Существует большая проблема мужественности и гомосексуализма, что они не могут так или иначе идти рука об руку», — заявил Харингтон в интервью изданию Variety во вторник, 11 сентября, во время проходящего в Торонто кинофестиваля.

«У нас не может быть кого-то в фильме Marvel, кто был бы геем в реальной жизни и играл бы какого-то супергероя. Я имею в виду, когда это произойдет?» — спрашивает актер.

Ранее сериал «Игра престолов» одержал победу в семи номинациях Creative Emmy Awards. Телешоу удостоили наградами за лучшую оригинальную музыку, лучший саунд-продакшн, лучшие костюмы, лучшие спецэффекты, лучший грим. Еще две статуэтки достались продюсерам телешоу.