Прямой эфир

Звезда «Игры Престолов» обвинил Marvel в гомофобии

0
Фото: Global Look Press/Hbo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», раскритиковал компанию Marvel из-за отсутствия в ее фильмах персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации или актеров — представителей сексуальных меньшинств.

«Существует большая проблема мужественности и гомосексуализма, что они не могут так или иначе идти рука об руку», — заявил Харингтон в интервью изданию Variety во вторник, 11 сентября, во время проходящего в Торонто кинофестиваля.

«У нас не может быть кого-то в фильме Marvel, кто был бы геем в реальной жизни и играл бы какого-то супергероя. Я имею в виду, когда это произойдет?» — спрашивает актер.

Ранее сериал «Игра престолов» одержал победу в семи номинациях Creative Emmy Awards. Телешоу удостоили наградами за лучшую оригинальную музыку, лучший саунд-продакшн, лучшие костюмы, лучшие спецэффекты, лучший грим. Еще две статуэтки достались продюсерам телешоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия отменила уголовное наказание за однополые связи 150 лет спустя
Плохие новости: дата выхода «Игры престолов» перенесена на май-июнь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017