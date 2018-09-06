Индия отменила уголовное наказание за однополые связи 150 лет спустя

Коллегия Верховного суда Индии единогласно отменила уголовное наказание за гомосексуальные связи, которые до этого карались штрафом или лишением свободы до 10 лет. Об этом информирует издание Indian Express.

Ранее лиц, вступающих в гомосексуальные связи, могли привлечь к ответственности на основании статьи 377, определяющей наказание за «неестественные преступления». Это норма вступила в силу еще в 1861 году, когда Индия была колонией Великобритании.

При этом судья Дхананджая Йешвант Чандрачуд отметил, что 377-я статья остается пережитком «анахроничного колониального права» и основана на глубоко укоренившихся гендерных стереотипах. Петиции за отмену этого закона направили пять активистов, выступающих за свободу секс-меньшинств.

В июле секретарь Госсовета Кубы обратил внимание, что в проекте новой конституции страны прописана возможность заключения однополых браков, поскольку брак в ней определяется как «добровольный союз между двумя людьми», без указания их пола. Он отметил, что вопрос легализации гей-браков серьезно обсуждался при разработке основного закона.