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Индия отменила уголовное наказание за однополые связи 150 лет спустя

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Коллегия Верховного суда Индии единогласно отменила уголовное наказание за гомосексуальные связи, которые до этого карались штрафом или лишением свободы до 10 лет. Об этом информирует издание Indian Express.

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Ранее лиц, вступающих в гомосексуальные связи, могли привлечь к ответственности на основании статьи 377, определяющей наказание за «неестественные преступления». Это норма вступила в силу еще в 1861 году, когда Индия была колонией Великобритании.

При этом судья Дхананджая Йешвант Чандрачуд отметил, что 377-я статья остается пережитком «анахроничного колониального права» и основана на глубоко укоренившихся гендерных стереотипах. Петиции за отмену этого закона направили пять активистов, выступающих за свободу секс-меньшинств.

В июле секретарь Госсовета Кубы обратил внимание, что в проекте новой конституции страны прописана возможность заключения однополых браков, поскольку брак в ней определяется как «добровольный союз между двумя людьми», без указания их пола. Он отметил, что вопрос легализации гей-браков серьезно обсуждался при разработке основного закона.

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