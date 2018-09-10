Сериал «Игра престолов» стал триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards

Сериал HBO «Игра престолов» выиграл в семи номинациях Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Создатели саги получили награды за лучшую оригинальную музыку, лучший саунд-продакшн, лучшие костюмы, лучшие спецэффекты, лучший грим. Еще две награды достались продюсерам телешоу. Всего «Игра престолов» фигурировала в 22 номинациях, пишет сайт kp.ru.

Еще одним триумфатором премии, завоевавшим четыре статуэтки за достижения в технических категориях, стал второй сезон сериала «Американская история преступлений», который был посвящен убийству модельера Джанни Версаче. Также по три награды получили «Мир Дикого Запада», «Черное зеркало», «Корона», «Атланта» и «Рассказ служанки».

Одна награда досталась мультипликационному сериалу «Рик и Морти» за эпизод «Огурчик Рик». Как отмечает телеканал «360», лучшим короткометражным мультипликационным шоу назван «Робоцып».

Лауреаты главных номинаций «Эмми», таких как «Лучшая драма», «Лучшая комедия», «Лучший актер» и «Лучшая актриса», станут известны 17 сентября.