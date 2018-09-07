«ВКонтакте» проведет бесплатную трансляцию премии «Эмми»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-сервис Amediateka покажут американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом 7 сентября порталу iz.ru рассказали в пресс-службе соцсети.

Бесплатно посмотреть в прямом эфире церемонию вручения во «ВКонтакте» можно второй год подряд. На этот раз показ в официальном сообществе Amediateka состоится в ночь на 18 сентября в 3:00 мск.

В преддверии премии организаторы трансляции проводят среди пользователей конкурс. Победитель может выиграть подписку на онлайн-сервис, угадав всех победителей «Эмми». Голосование продлится до 17 сентября.

Американскую церемонию проведут Майкл Че и Колин Джост из шоу Saturday Night Live, а комментировать русскоязычную трансляцию будут Михаил Козырев и Евгений Рыбов.

В этом году по количеству номинаций вновь лидирует сериал «Игра престолов», который претендует на 22 награды. За ним следует второй сезон «Мира Дикого Запада» с 21 номинацией. Оба сериала поборются за звание лучшей драмы. Всего у канала HBO 108 номинаций.

Шпионский триллер «Убивая Еву» претендует на статуэтку в категории «Лучший сценарий», а его главная звезда Сандра О — на звание лучшей актрисы драматического сериала.

В категории «Лучший мини-сериал» представлены «Патрик Мелроуз» и «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», а вместе с ними номинациями отмечены и исполнители главных ролей — Бенедикт Камбербэтч и Даррен Крисс.