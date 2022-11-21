Вне Штатов: как американский дирижер дал концерт с оркестром Татарстана

Проявить солидарность с российским оркестром и сыграть с ним в Казани — не самый ожидаемый сегодня шаг от американского дирижера, построившего большую карьеру на Западе. Тем не менее Джордж Пехливанян пошел на это и признался «Известиям», что сразу принял приглашение из России, не желая идти на поводу у cancel culture в отношении русской культуры. Концерт состоялся в рамках XII международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia, который ежегодно проводят в Татарстане, и объединил произведения из США и Франции, которые крайне редко звучат в нашей стране. Вместе с публикой «Известия» высоко оценили трансатлантический (во всех смыслах) культурный диалог.

Непростая музыка для простого человека

Фестиваль имени Софии Губайдулиной, уроженки Татарстана, традиционно знакомит казанскую публику с музыкой малоизвестной, подчас непростой для восприятия. В этом году, впрочем, программа пяти вечеров в Большом зале имени Сайдашева целиком сформирована из сочинений XX века, так что слово «современная» в названии смотра справедливее было бы заменить на более широкое «новая». И за некоторыми исключениями она действительно новая — не по дате создания, а по художественному языку и непривычности для публики.

В этом плане выделяется субботний концерт 19 ноября с участием Джорджа Пехливаняна. Оба отделения звучали сплошь раритеты, которые даже специалистам не особо знакомы. Открывали программу «Фанфары для простого человека» Аарона Копленда — пьеса для медных духовых и ударных, вдохновленная фразой американского вице-президента Генри Уоллеса о наступлении «века простого человека». Социалистический пропагандистский пафос, впрочем, в музыке обретает обобщенное, общечеловеческое звучание. Ну а для исполнителей — Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, играющего во всех концертах фестиваля, — это отличная возможность продемонстрировать силу своей медной секции, действительно одной из лучших в стране.

Впрочем, главным испытанием (заметим, достойно пройденным) стало следующее произведение — Концерт для виолончели с оркестром Анри Дютийе. Французский композитор писал его для Мстислава Ростроповича, в Казани же виртуозная солирующая партия досталась Александру Рамму. Однако сложность здесь не только в ней, но и в самом взаимодействии между солистом и группами инструментов. Надо отдать должное как Рамму, так и Пехливаняну: прихотливую музыкальную ткань, балансирующую между тональностью и атональностью, постоянно меняющую плотность, они играли как единый организм. Да и вообще звучание отличалось прозрачностью, «проявленностью» всех линий.

Именно этому учил Пехливаняна его педагог великий композитор и дирижер Пьер Булез, рассказал американский артист «Известиям».

— Он объяснял мне, как анализировать партитуру, и говорил, что всё должно быть абсолютно ясным, прозрачным, прослушиваемым: «Какую бы сложную партитуру ты ни играл, попробуй взглянуть на нее как на самую легкую музыку, когда-либо написанную!» — поделился воспоминаниями Джордж Пехливанян.

Но не стоит думать, что ученик во всем идет по стопам учителя. Более того, их предпочтения радикально разные. Ни Копленда, ни Форе, чья лиричная сюита из «Пеллеаса и Мелизанды» прозвучала во втором отделении, ни тем более Дютийе, с которым у лидера французского авангарда был многолетний конфликт, Булез не жаловал. И уж точно нельзя представить в его исполнении финальную композицию — Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история». Тогда как для Пехливаняна она стала едва ли не самым удачным материалом. Дирижер во время исполнения этой искрящейся юмором полуджазовой музыки пританцовывал, щелкал пальцами (это не самодеятельность, а указание в самой партитуре) и явно получал не меньшее удовольствие от процесса, чем публика, да и оркестранты.

Солидарность с русскими

Казанские музыканты действительно остались довольны работой с американским гостем.

— Это требовательный, четкий дирижер, настоящий профессионал своего дела. На репетициях общение с оркестром шло в основном на английском языке, но главным был язык музыки, благодаря которому дирижеру удалось достичь с нами полного взаимопонимания, — рассказали «Известиям» несколько оркестрантов, подчеркнув, что это их общее мнение.

Ну а сам маэстро отметил, что считал своим долгом поддержать оркестр и, не задумываясь, согласился приехать в Россию, когда поступило такое предложение.

— Никогда не боюсь быть там, где людям нужна музыка и культура. Я верю, что культура — это то, что объединяет мир. И она не должна ассоциироваться с политикой. Когда меня пригласили в Казань, я сразу ответил «да». На Западе сейчас бушует cancel culture в отношении всего русского, и я от нее тоже пострадал, поскольку играю русскую музыку и у меня много друзей из России. Поэтому я решил проявить солидарность с вашими оркестрами, — объяснил свое решение Джордж Пехливанян.

Российская культура — одна из величайших в мире, считает дирижер, и ее надо поддерживать. Поэтому он приезжал и будет приезжать в нашу страну несмотря ни на что. Что же касается уровня татарского оркестра, он очень высок, музыканты моментально понимают концепцию, которую хочет воплотить дирижер, очень дисциплинированны и трудолюбивы, отметил Пехливанян.

В этом, конечно, немалая заслуга российского маэстро, худрука коллектива Александра Сладковского — именно с ним у меломанов ассоциируется ГАСО РТ. Но один из показателей уровня оркестра — как раз умение найти общий язык и удержать планку качества с непривычными для себя лидерами. И именно это качество казанские музыканты демонстрируют всю осень. Среди приглашенных дирижеров немало иностранцев, готовых играть с российскими коллегами, будто на дворе не 2022-й, а какой-нибудь 2019-й. В октябре ГАСО РТ играл с испанцем Сесаром Альваресом, теперь выступил с Джорджем Пехливаняном, а впереди в рамках того же фестиваля Concordia — концерт с эстонцем Андресом Мустоненом. Всем санкциям вопреки.