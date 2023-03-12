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На сценах жарко: Бюльбюль оглы в Сибири, SHAMAN в «Крокусе», индийцы в Югре

О чем на этой неделе говорили любители прекрасного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Снова в путь!» — под таким девизом 8 марта в Новосибирске стартовал X Транссибирский арт-фестиваль. Иранский режиссер Шахрам Эбрахими получил главную награду XXI Международного фестиваля дебютов «Дух огня». Певец SHAMAN собрал аншлаг в «Крокус Сити Холл», где исполнил песню «Моя Россия» вместе со своим отцом, гитаристом Юрием Дроновым. Продан самый необычный лот месяца — сборник коктейльных рецептов с рисунками Жан-Мишеля Баскии. Должность главного режиссера МХАТ им. Горького заняла Галина Полищук, которая возьмет на себя организацию творческой составляющей юбилейного, 125-го сезона. «Известия» выбрали самые интересные культурные события недели.

Мировые концерты

«Снова в путь!» — под таким девизом 8 марта в Новосибирске стартовал X Транссибирский арт-фестиваль. В программе форума — классика, джаз, балет, выступления этномузыкальных коллективов. Кульминацией фестиваля будут премьеры скрипичных концертов посла Азербайджана в России, композитора Полада Бюльбюль оглы и всемирно известного пианиста Михаила Плетнева. Оба сочинения исполнит народный артист России, худрук фестиваля Вадим Репин.

В беседе с «Известиями» он отметил, что посвященный ему концерт Полада Бюльбюль оглы уже играл в Баку, в Новосибирске состоится его российская премьера. А концерт Михаила Плетнева будет сыгран впервые.

Народный артист России Вадим Репин

Народный артист России Вадим Репин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— О нем я узнал по факту его создания, — заметил Вадим Репин. — Маэстро никогда не рассказывает о своих планах, он их «варит», а когда задуманное приобретает презентабельный вид, преподносит сюрприз. Так и в этот раз произошло. Я очень рад тому, что получил, скажем так, право первой ночи, ну или право первого вечера.

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Индийцы в Югре

Иранский режиссер Шахрам Эбрахими получил главную награду XXI Международного фестиваля дебютов «Дух огня», который завершился в Ханты-Мансийске. «Золотой тайги» удостоен его фильм «Параллакс» — о жизни актрисы. Награды за лучший российский дебют удостоилась Малика Мусаева (фильм «Золотая клетка»).

Деловой части фестиваля участвовали кинематографисты из 16 стран. Среди них — США, Китай, Франция, Япония, Бразилия, Аргентина, Иран.

Режиссеры Бауддхаян Мукхерджи и Павел Лунгин

Режиссеры Бауддхаян Мукхерджи и Павел Лунгин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Впервые в Югру прилетели представители Индии, а режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи вошел в международное жюри фестиваля. Российские и индийские кинематографисты обсудили перспективы копродукции и обменялись опытом в создании международных проектов.

— Уверен, что уникальные национальные традиции России и Индии будут способствовать взаимовыгодному развитию этнического кинематографа как важного сектора креативных индустрий, — отметил исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Теджа Ахуджа.

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Папа может

Певец SHAMAN собрал аншлаг на крупнейшей концертной площадке столицы «Крокус Сити Холл». Ранее его концерты состоялись в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Зрителям было представлено 19 песен из новой программы «Я русский», в том числе одноименный хит, «Встанем», «Ты моя», «Мед», «Дельтаплан» и другие композиции. Завершился концерт гимном РФ, который зал исполнил вместе с певцом.

Одну из песен — «Моя Россия» — артист спел со своим отцом-гитаристом.

Певец SHAMAN с отцом Юрием Дроновым

Певец SHAMAN с отцом Юрием Дроновым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как рассказал Юрий Дронов, он всегда готов помочь сыну, но не планирует выступать с ним.

— Я на большую сцену не рвусь, в гастрольный тур не собираюсь. И карьеру музыкальную не планирую, — поделился отец музыканта с «Известиями». — Вот когда сын откроет свой продюсерский центр в нашем городе Новомосковске, буду там ему полезен.

13 марта SHAMAN даст свой 100-й концерт в рамках нынешнего гастрольного тура, а затем отправится с новым турне по городам России.

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Банан за $200 тыс.

Самый необычный и забавный аукционный лот месяца — сборник коктейльных рецептов, изданный в парижском Harry’s New York Baс, — продан за $196,850. На последних страницах книги главный «анфан террибль» 1980-х, художник Жан-Мишель Баския сделал несколько рисунков, отсылающих к его любимым темам и символам, — это слово Eroica, профиль мужчины, кусающего банан, изображение атома и др.

Зарисовки Жана-Мишеля Баскии

Зарисовки Жан-Мишеля Баскии

Фото: Phillips

Предыстория лота такова: Баския любил захаживать в нью-йоркское кафе Great Jones, где подрабатывал барменом рок-музыкант Рэнди Ган. Рэнди делал все возможное, чтобы Жан-Мишель чувствовал себя комфортно. Баския решил отблагодарить и подарил ему книгу рецептов.

По словам, обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, говорить о высокой художественности этого артефакта не приходится, но в том, что раритет имеет большую ценность в контексте творчества Баскии и жизни андеграунда 1980-х, можно не сомневаться.

— Отсюда и эстимейт: $150–200 тыс., — заметил эксперт. — Очень много для неказистых набросков и очень мало — для семи произведений этого художника.

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Настрой на стройку

С 13 марта пост главного режиссера МХАТ имени Горького займет Галина Полищук.

Режиссер Галина Полищук

Режиссер Галина Полищук

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам гендиректора Владимира Кехмана, который ранее единолично руководил театром, с 3 апреля возобновляется ремонт сценического комплекса и ему придется полностью посвятить себя стройке. А Галина Полищук возьмет на себя организацию творческой составляющей юбилейного 125-го сезона.

Заняв должность гендиректора МХАТ имени Горького, Владимир Кехман предлагал пост худрука президенту театра Татьяне Дорониной.

— Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала, — рассказывал он «Известиям» в декабре 2021 года. — Я считаю, что и в этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек. Поэтому должность худрука как минимум на год мы убираем из штатного расписания. Никакого художественного руководства мне на сегодняшний день не нужно.

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На счету Галины Полищук — более 30 постановок в Латвии, где началась ее карьера, а также в России и странах Европы. Во МХАТе Галина Полищук поставила спектакли «Жди меня» и «Женщины Есенина».

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