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Наше всем: как в России отмечают 200-летие Александра Островского

На спектакли по произведениям классика выделено 50 млн рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для Малого театра 12 апреля — такая же почитаемая дата, как для космонавтов. В этот день 200 лет назад родился великий русский драматург Александр Николаевич Островский. К юбилею писателя в Москве проводят XIII международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского». В этом году мероприятие особое — ему исполняется 30 лет. Впервые худрук Юрий Соломин задумал и провел его еще в 1993 году.

Не уродовать классику

С 11 по 16 апреля коллективы из разных городов России и ближнего зарубежья представят на старейших столичных подмостках свои спектакли по пьесам классика. География участников обширная — от Минска и Санкт-Петербурга до Сургута и Барнаула.

Островский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Народный артист СССР Юрий Соломин — один из тех людей, кто жизнь готов положить, лишь бы классики не касалась рука режиссера-экспериментатора. Для него драматург — святое. Поэтому именно Малый в народе называют Домом Островского.

— Я приехал в Малый в 1952 году, после того как окончил десятилетку в Забайкалье, — вспоминает Юрий Соломин. — У нас в читинском театре после войны было много актеров из Москвы и Ленинграда, которых эвакуировали. Я вырос в этих стенах, и там очень много ставили Островского. Может быть, поэтому коренные забайкальцы говорят на хорошем русском языке.

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Пьесы Островского для Соломина — это то, на чем уже второй век стоит и будет стоять русский репертуарный театр. Сколько лет еще писатель будет давать заработать на жизнь своим последователям! Ведь его пьесы составляют основу репертуара практически всех театров. И сохранить Островского важно. Как важно не дать переиначивать его произведения.

Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Худрук Малого театра так переживает из-за того, как уродуют порой пьесы Островского, что просит на законодательном уровне запретить любые эксперименты.

— Большая просьба поддержать меня. Я хочу, чтобы нашу классику никто не передергивал, даже и знаменитые режиссеры. Нельзя даже названия менять. Это должно быть подсудным делом, — возмущается Юрий Соломин.

Охранять надо не только Островского, но и остальных наших классиков — Гоголя, Толстого, Горького, Чехова. К литературе надо относиться с любовью, подчеркнул худрук.

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Доносить русский язык

По случаю юбилея в Малом собрался представительный кворум. Замминистра культуры РФ Алла Манилова вспомнила, что празднование 200-летия русского драматурга запланировали еще два года назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Тогда же чиновница задалась целью провести статистическое исследование, — сколько же театров в стране носит имя Островского. Из них она думала создать ассоциацию. Оказалось, что всего четыре. Зато играют пьесы классика на всех сценах страны.

Островский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Всего в стране по произведениям А.Н. Островского идет более 330 постановок более чем в 210 театрах 71 региона, — сказала Алла Манилова «Известиям».

В плане министерства — 68 мероприятий. Реализация большинства из них запланирована именно на 2023 год. Но кроме выставок, конференций и фестивалей театр живет спектаклями. На них в бюджете нашлось 50 млн рублей.

— Мы понимаем, как важно стимулировать подготовку и выпуск новых постановок по произведениям Островского не только в федеральных, но и в региональных и муниципальных театрах по всей стране, — пояснила Манилова. — В связи с этим в 2022 году Минкультуры России выделена целевая субсидия Союза театральных деятелей (СТД) РФ на проведение конкурсного отбора на получение грантов. На участие в отборе было подано более 50 заявок от драматических и музыкальных театров. По итогам экспертная комиссия отобрала 18 сильнейших.

Алла Манилова

Замминистра культуры РФ Алла Манилова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эти театры и получат финансирование. Но как же надо ставить Островского, чтобы ничего не нарушать и соответствовать автору?

Островского надо ставить так, как рожают детей. Естественно, без ЭКО, — ответил «Известиям» Юрий Соломин,

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А тем временем Островского ставят как в ведущих театрах, так и в Донбассе. А Луганский драматический театр имени Луспекаева привез в Москву «Снегурочку». Как рассказала «Известиям» директор театра Галина Михайлюк-Филиппова, в 2022 году, еще до присоединения новых территорий к России, первым театром, который приехал к ним на гастроли, был Малый. Артисты и худрук поддержали коллег. На Новый год прислали им автобус в подарок, чтобы они ездили на гастроли по отдаленным городам Луганской области и доносили исконно русский язык, которого там практически не осталось. А сейчас директор счастлива, что Малый театр взял шефство над ними. И Островский вместе с ними.

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