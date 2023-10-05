Путин заявил о цели РФ прекратить войну на Украине

Спецоперация РФ по защите Донбасса была начата для того, чтобы закончить войну на Украине, которая началась еще в 2014 году и идет уже десятый год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 октября.

«Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали политический переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот кровавый, антиконституционный», — сказал глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин продолжил, что не Россия запугивала крымчан и севастопольцев этническими чистками и не она пыталась принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек.

«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — заявил президент.

Президент указал, что у РФ нет целей завоевать какие-либо территории, сутью конфликта не является установление регионального геополитического баланса. Путин подчеркнул, что задача более широкая и фундаментальная — речь идет о принципах, на которых построится новое мироустройство.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал Песков.

Еще в июне Путин напомнил, что Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну. Он добавил, что при поддержке западных партнеров киевский режим применял авиацию, танки, артиллерию на северо-западе против Донбасса.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.