Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выступление главы государства Владимира Путина в международном дискуссионном клубе «Валдай» событием мирового масштаба.

«На «Валдае» мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие — событие мирового масштаба. Все с большим вниманием следят [за этим]», — сказал он на брифинге 5 октября.

Песков также отметил, что «международная турбулентность» и «транзитный переход» позволяют ожидать «весьма содержательное и важное выступление президента».

Ранее, 3 октября, Песков заявил, что Путин выступит 5 октября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам пресс-секретаря, выступление российского лидера начнется около двух часов дня, а в своей речи президент даст оценку событиям, произошедшим за год в стране и за ее пределами.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

В форуме примут участие эксперты, политики и дипломаты из США, Японии, Франции, Великобритании, Канады, Италии и других государств. К мероприятиям Валдайского клуба также присоединятся страны — партнеры России по БРИКС: Индия, Китай, Иран, Египет, Венесуэла, ЮАР, Эфиопия. В общей сложности на форум прибыли около 140 гостей из 42 государств.

Главная тема нынешних заседаний Валдайского клуба — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Всего пройдет 17 сессий, которые посвятят проблеме ядерного оружия и связанным с ним угрозам, обеспечению мировой продовольственной безопасности, развитию экономики без валютной монополии, состоянию энергетических рынков и другим важным вопросам.