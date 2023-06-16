Путин напомнил о вынужденном начале спецоперации

Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну, заявил в пятницу, 16 июня, президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на сайте «Известий».

«Война на Украине, на юго-востоке Украины была начала украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом <...> никто старается не говорить на Западе. Но я вынужден напомнить: авиация, танки, артиллерия были применены на северо-западе против Донбасса. Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет», — подчеркнул глава государства.



По словам президента, эти события вынудили Россию прекратить эту войну, используя Вооруженные силы.



«Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать», — добавил Путин.

Президент также добавил, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение на поле боя, однако Москва уже поставила перед собой определенные задачи.

Ранее, 9 июня, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинский режим недоговороспособен из-за активного воздействия на страну Запада. Он также напомнил об опыте переговоров в рамках Минских соглашений.

29 апреля бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.