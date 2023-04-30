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Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения

Меркель: Зеленский еще до избрания президентом критически относился к Минским договоренностям
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Об этом 29 апреля заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«Зеленский был критично настроен по поводу Минских соглашений, и он говорил об этом во время своей предвыборной кампании, он говорил об их неосуществимости», — подчеркнула немецкий политик.

Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям Минска-2 с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

«Конечно, много событий, мешающих выполнению соглашения, произошли на Украине из-за их чувства собственной значимости», — отметила бывший немецкий канцлер.

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Также Меркель рассказала о своих усилиях по предотвращению украинского кризиса. Однако она признала, что ее действия не предотвратили конфликт. Что конкретно делала политик, она не уточнила.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Ее слова подтвердил и бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

После этого, в январе, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ООН дать объективную оценку действиям Олланда и Ангелы Меркель по Минским соглашениям.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по данному вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны водили за нос.

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