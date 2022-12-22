Реклама
Прямой эфир
Экономика
США ввели санкции против еще 10 российских компаний
Общество
Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате удара ВСУ по Донецку
Армия
Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь
Мир
Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Экономика
В 2023 году пересмотрят еще 800 требований к бизнесу в рамках «гильотины»
Общество
Путин заявил о превосходстве молодежи над прежними поколениями
Общество
Пробки в Москве четвертый вечер подряд достигают девяти баллов
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Экономика
Путин указал на отсутствие потерь у России из-за потолка цен на нефть
Туризм
Компания iFly планирует продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря
Общество
Мисс Россия – 2022 примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в США
Сюжет:

Путин заявил, что Россию водили за нос в вопросе Минских соглашений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос. Об этом заявил 22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета.

«Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос», — указал российский лидер журналистам.

Президент отметил, что против причисляющих себя к русскому миру украинцев «развернули войну в 2014 году».

Ранее, 20 декабря, бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе указал, что Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением. Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.

По формату без содержания: почему провалились переговоры в Берлине
Украинскому урегулированию не помогли даже усилия президента Франции

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

После этого 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ, указал, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он отметил, что налицо отсутствие взаимного доверия.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022