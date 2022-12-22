Путин заявил, что Россию водили за нос в вопросе Минских соглашений

Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос. Об этом заявил 22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета.

«Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос», — указал российский лидер журналистам.

Президент отметил, что против причисляющих себя к русскому миру украинцев «развернули войну в 2014 году».

Ранее, 20 декабря, бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе указал, что Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением. Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

После этого 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ, указал, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он отметил, что налицо отсутствие взаимного доверия.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.