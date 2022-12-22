Путин заявил, что Россию водили за нос в вопросе Минских соглашений
Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос. Об этом заявил 22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета.
«Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос», — указал российский лидер журналистам.
Президент отметил, что против причисляющих себя к русскому миру украинцев «развернули войну в 2014 году».
Ранее, 20 декабря, бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе указал, что Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением. Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.
7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.
После этого 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ, указал, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он отметил, что налицо отсутствие взаимного доверия.
14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.
Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.
22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.
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