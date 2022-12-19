Песков после слов Меркель заявил об отсутствии доверия к ЕС

У России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы вооружиться.

По его словам, налицо отсутствие взаимного доверия.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — добавил он.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет. По его словам, большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

Ранее, 14 декабря, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Резонансное заявление Меркель сделала 7 декабря. Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее, отметила политик.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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