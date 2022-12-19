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Песков после слов Меркель заявил об отсутствии доверия к ЕС

Песков о словах Меркель: у России есть все основания не доверять западным лидерам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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У России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы вооружиться.

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По его словам, налицо отсутствие взаимного доверия.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — добавил он.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет. По его словам, большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

Ранее, 14 декабря, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Резонансное заявление Меркель сделала 7 декабря. Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее, отметила политик.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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