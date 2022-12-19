Лавров назвал главным итогом года «понимание, кому можно верить»

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет.

«Главный итог [года] — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.

Лавров отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

«Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится», — подчеркнул министр.

Глава МИД также добавил, что переход мира к многополярности будет длительным процессом, которому западные страны будут сопротивляться.

«Я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям», — отметил руководитель ведомства.

Лавров также заявил о том, что происходящее сейчас является следствием политики Запада, в рамках которой тот старался изолировать Россию и не дать ей действовать самостоятельно.

Он также добавил, что у президента России Владимира Путина запланировано еще большее количество контактов с коллегами из других стран. Кроме того, глава государства самостоятельно подведет итоги уходящего года.

«Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами», — рассказал глава дипведомства.

Ранее в этот день Лавров заявил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию». По словам главы МИД, данная реакция отразила понимание Западом того, что действия Москвы обеспечили провал их геополитических игр и планов.

До этого, 9 декабря, Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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