Российский лидер Владимир Путин 9 декабря на пресс-конференции прокомментировал высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил [из того], что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне», — сказал он.

Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

Слова Меркель доказали, что Москва сделала всё правильно в плане начала спецоперации, так как никто, вероятно, не собирался исполнять соглашения, добавил Путин.

По его словам, спецоперацию, возможно, стоило начать раньше, но Москва рассчитывала, что сторонам удастся договориться в рамках соглашений.

«Возникает сейчас вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии?» — задался вопросом Путин.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление Меркель о Минских соглашениях мелким и мерзким. Также белорусский лидер добавил, что Минск владеет сведениями о планах Запада начать военные действия в отношении России в случае успешного переворота на территории Белоруссии в 2020 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, обратил внимание на то, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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