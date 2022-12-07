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Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее

Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Об этом 7 декабря заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

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В интервью газете Die Zeit политик отметила, что все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом — не решена.

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина», — заявила экс-канцлер ФРГ.

Она также высказала мнение, что страны НАТО еще в период действия соглашений могли бы предоставлять Украине помощь в том количестве, в котором они делают это теперь, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 25 ноября, пользователи китайского портала «Гуаньча» посочувствовали экс-канцлеру ФРГ после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине. Многие комментаторы пришли к выводу, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира. Однако ее позицию, по мнению читателей, не разделили.

За день до этого Меркель в интервью Der Spiegel заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

14 октября экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин рассказал, что к подписанию Минских соглашений Путина подтолкнула экс-канцлер ФРГ Меркель. Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии президент РФ стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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