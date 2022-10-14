Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель подтолкнула российского президента Владимира Путина к подписанию Минских соглашений. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.

«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии», — рассказал он «РИА Новости».

Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии глава государства стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на Восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

Ранее, 6 октября, бывший канцлер Германии заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Меркель отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

До этого, 1 октября, депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие россиуско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Еще в июле официальный представитель Кремля напомнил, что обещания раньше не сдерживались, начиная с главных предвыборных слов Зеленского покончить с войной на юго-востоке Украины. Кроме того, Минские соглашения канули в Лету, «кредита доверия Украине у нас нет».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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