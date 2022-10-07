Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что прочного мира в Европе можно достичь состояться при участии России. Об этом в четверг, 6 октября, она заявила на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

«До тех пор, пока нам действительно не удалось этого сделать, холодная война на самом деле не закончилась», — приводит ее слова агентство DPA.

Во время выступления она также отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

«Нам всем стоит серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — добавила Меркель.

Ранее, 30 сентября, бывший канцлер также заявила, о необходимости продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России.

28 сентября Меркель назвала серьезное отношение к словам Путина признаком политической мудрости.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность Меркель стать посредником между Россией и Украиной. Тогда он говорил, что об этом рассуждать преждевременно.

Сама Меркель отмечала, что не стремится стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку ее об этом не просили.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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