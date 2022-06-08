Меркель объяснила свое невмешательство в конфликт на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не стремится стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку ее об этом не просили. Об этом экс-политик сообщила во вторник, 7 июня.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала она в интервью для телеканала Phoenix.

Кроме того, Меркель отметила, что не планирует связываться с президентом РФ Владимиром Путиным, так как переговоры, по ее мнению, «не принесут пользы».

В свою очередь, украинская сторона ранее призывала экс-канцлера вмешаться.

В то же время, как заявила пресс-секретарь Меркель, бывший канцлер поддерживает «все усилия федерального правительства и международного сообщества государств по оказанию помощи Украине и прекращению варварства и <специальной операции> России против Украины».

Ранее, 2 июня, Меркель публично поддержала действия украинской администрации. Также бывший канцлер Германии добавила, что Киев имеет право на самооборону.

В ответ сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Меркель не смогла разобраться в истинных причинах конфликта на Украине либо сделала заявление под давлением однопартийцев. Как отметил сенатор, на сегодняшний день политики в Европе, которые придерживаются иной точки зрения, могут подвергаться преследованию.

25 февраля экс-канцлер назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы». Меркель осудила действия Москвы и отметила, что они нарушают нормы международного права. Кроме того, она выразила солидарность с народом и властями Украины.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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