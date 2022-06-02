Меркель заявила о праве Украины на самооборону

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 2 июня публично заявила, что поддерживает украинскую власть. Об этом она сказала на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.

Меркель подчеркнула, что Украина имеет право на самооборону.

25 февраля экс-канцлер назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы». Меркель осудила действия Москвы и отметила, что они нарушают нормы международного права.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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