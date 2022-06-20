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Песков прокомментировал возможность Меркель стать посредником между РФ и Украиной

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Говорить о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель может выступить посредником в переговорах России и Украины, преждевременно. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 20 июня.

Он напомнил, что Меркель заявляла, что не собирается возвращаться в политику.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль. В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет», — сказал Песков.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
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17 июня в интервью RND Меркель заявила, что не исключает того, что может стать посредником в переговорном процессе. Однако сейчас, по ее словам, эта тема не обсуждается. Также она назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия заявил о возможности возобновления переговоров в августе. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

В ответ Песков сказал, что это «более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински».

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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