Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Мир
МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине
Мир
В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы
Происшествия
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Общество
В Москве построят около 80 новых образовательных объектов
Мир
В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми
Мир
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Армия
В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

В Кремле оценили возможное возобновление переговоров с Украиной в августе

0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июня прокомментировал заявление Киева о возможном возобновлении переговоров с Москвой в августе.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика ничего хорошего Украине не принесла», — сказал он на брифинге.

18 июня о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае возобновления переговоров России и Украины в августе может оказаться так, что будет не с кем говорить.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

2 июня Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022