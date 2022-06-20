В Кремле оценили возможное возобновление переговоров с Украиной в августе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июня прокомментировал заявление Киева о возможном возобновлении переговоров с Москвой в августе.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика ничего хорошего Украине не принесла», — сказал он на брифинге.

18 июня о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае возобновления переговоров России и Украины в августе может оказаться так, что будет не с кем говорить.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

2 июня Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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