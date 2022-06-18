В Совбезе оценили перспективу возобновления переговоров с Украиной в августе

В случае возобновления переговоров России и Украины в августе может оказаться так, что будет не с кем говорить. Об этом 18 июня в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал он.

Ранее, в субботу, о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках», — заключил главный киевский переговорщик.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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