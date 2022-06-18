Реклама
Прямой эфир
Мир
ПВО РФ сбили украинский Су-25 и вертолет Ми-24 в ДНР
Мир
ВС РФ уничтожили хранилища топлива для ВСУ в районах Кременчуга и Лисичанска
Мир
Мединский заявил о стремлении Польши вернуть Речь Посполитую
Мир
Источник сообщил о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Происшествия
Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани
Мир
Джонсон признал усталость мира от темы Украины
Мир
Два сотрудника МЧС погибли во время обстрела Донецка ВСУ
Мир
Посол ЛНР Мирошник исключил возможность обмена иностранных наемников
Экономика
Coca-Cola смогут завозить в Россию по параллельному импорту
Армия
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52
Политика
В Крыму назвали «ничтожной» стратегию Киева по захвату полуострова
Сюжет:

В Совбезе оценили перспективу возобновления переговоров с Украиной в августе

Зампред Совбеза Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае возобновления переговоров России и Украины в августе может оказаться так, что будет не с кем говорить. Об этом 18 июня в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал он.

Ранее, в субботу, о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках», — заключил главный киевский переговорщик.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022