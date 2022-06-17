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Меркель считает свою отставку возможной причиной эскалации конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. Об этом она заявила Redaktions Netzwerk Deutschland 17 июня.

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«Мой уход мог быть вкладом, например, в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала она в интервью медиагруппе.

При этом она признала собственное бессилие в конце своего срока. «Было ясно, что я не буду на посту долго», — отметила Меркель.

Читатели Der Spiegel 15 июня выразили мнение, что украинский президент Владимир Зеленский собирается сделать Германию ответственной за поражение киевского режима. К такому выводу комментаторы пришли после резких комментариев со стороны украинского лидера в отношении властей ФРГ.

Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Сюзанна Байер 14 июня назвала выпадом в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель отрывок из интервью Зеленского телеканалу ZDF, в котором он сообщил, что до того, как Олаф Шольц стал канцлером, между правительствами Украины и Германии был скептицизм.

Кроме того, 14 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник скептически оценил помощь и поддержку со стороны ФРГ, прокомментировав информацию об импорте страны энергоносителей из РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Операция началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

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