Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. Об этом она заявила Redaktions Netzwerk Deutschland 17 июня.

«Мой уход мог быть вкладом, например, в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала она в интервью медиагруппе.

При этом она признала собственное бессилие в конце своего срока. «Было ясно, что я не буду на посту долго», — отметила Меркель.

Читатели Der Spiegel 15 июня выразили мнение, что украинский президент Владимир Зеленский собирается сделать Германию ответственной за поражение киевского режима. К такому выводу комментаторы пришли после резких комментариев со стороны украинского лидера в отношении властей ФРГ.

Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Сюзанна Байер 14 июня назвала выпадом в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель отрывок из интервью Зеленского телеканалу ZDF, в котором он сообщил, что до того, как Олаф Шольц стал канцлером, между правительствами Украины и Германии был скептицизм.

Кроме того, 14 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник скептически оценил помощь и поддержку со стороны ФРГ, прокомментировав информацию об импорте страны энергоносителей из РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Операция началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

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