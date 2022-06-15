Немцы заподозрили Зеленского в планах обвинить ФРГ в поражении Киева

Украинский президент Владимир Зеленский собирается сделать ФРГ ответственной за поражение киевского режима, осуществляя резкие выпады в сторону властей Германии. Речь идет как о действующем канцлере Олафе Шольце, так и о его предшественнице Ангеле Меркель. Такое мнение выразили читатели Der Spiegel 15 июня.

Немало комментаторов обратили внимание на то, что обязанностью Шольца является борьба за интересы его страны и уважение к ней.

«Вы уже всё понимаете, когда слышите Зеленского и его возмутительные требования в новостях. Какое отношение имеет украинский президент к вмешательству в дела Германии? Кто он такой, чтобы постоянно выдвигать требования? Он мог изложить свои просьбы в виде ходатайств, но не более того», — отмечает комментатор под ником Rosa-WyHOIXsnR.

«Зеленский может требовать или критиковать. Вот принимает ли Шольц критику или выполняет требования — это совсем другой вопрос. Шольц в первую очередь предан интересам Германии, а не работает во «внешней службе» президента Украины. <…> Это (несовпадение интересов. — Ред.), однако, не означает, что украинский президент должен вести себя как учитель, читать ему мораль и диктовать», — возмутится читатель PeterG1965.

Другой человек под псевдонимом DjiaCKiobL... поделился ощущением, что Украина подготавливает «козла отпущения», имея в виду ФРГ, на тот случай, если украинская сторона будет сломлена.

«Это такая «легенда об ударе в спину»: если бы Германия быстро поставила нам тяжелое оружие, мы бы выиграли», — отметил он.

14 июня немецкая газета ZDF опубликовала интервью с Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты». В свою очередь читатели издания гневно отреагировали на критику Зеленского в адрес канцлера ФРГ.

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник скептически оценил помощь и поддержку со стороны ФРГ, прокомментировав данные об импорте страны российских энергоносителей. Дипломат приложил к сообщению скриншот материала Die Welt, посвященного рекордно высоким поставкам топлива из России в Германию. По данным газеты, ФРГ заплатила €15,8 млрд за I квартал 2022 года.

При этом 9 июня депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил «Известиям», что считает необходимым возобновить экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином, а также продолжать диалог на политическом уровне.

6 июня советник офиса президента Украины Алексей Арестович упрекнул Берлина в неудачах ВСУ. По его словам, задержка поставок вооружения из Германии серьезно влияет на ситуацию.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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