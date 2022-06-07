В офисе Зеленского упрекнули Германию в задержке поставки касок

Украина пока еще не увидела обещанные Германией 5 тыс. военных касок. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил советник офиса президента республики Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине. — Ред.). Пока еще хочу видеть 5 тыс. касок, которые они нам поставили», — сказал он.

При этом Арестович отметил, что ФРГ поставила Киеву гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

Ранее, 5 июня, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пристыдил германские власти за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder, назвав это позором.

28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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