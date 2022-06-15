В Германии уличили Зеленского в выпаде в адрес Меркель

Выпадом в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвала во вторник, 14 июня, отрывок из интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу ZDF обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Сюзанна Байер.

Как отметила журналист, украинский лидер в ходе беседы раскритиковал не только нынешнего канцлера Олафа Шольца, но и его предшественницу.

«По его [Зеленского] словам, задолго до того, как Шольц стал канцлером, между немецким и украинским правительствами присутствовал скептицизм. Это заявление можно понять как выпад в отношении бывшего канцлера Ангелы Меркель… которая в своем первом интервью на прошлой неделе о своей политике в отношении России была слишком уверена, что всё сделала правильно», — подчеркнула Байер.

При этом, отмечает обозреватель, исходя из сказанного Зеленским, отношения были отнюдь не плохими. Байер предложила трактовку высказывания Зеленского как выделение перемены в двусторонних отношениях Киева и Берлина, спровоцированную вступлением в должность канцлера Шольца.

Ранее, 14 июня, немецкая газета ZDF опубликовала интервью с Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты». В свою очередь читатели издания гневно отреагировали на критику Зеленского в адрес канцлера ФРГ.

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник 8 июня обвинил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в отсутствии какой-либо самокритики в вопросе политики ее кабинета в отношении России. По его словам, у него вызывает недоумение заявление Меркель о «непогрешимости» курса и чересчур «снисходительном отношении» к руководству России.

Ангела Меркель во вторник, 7 июня, объяснила, почему на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс.

По словам экс-канцлера, до того как действующий президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность главы государства, политическая система государства была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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