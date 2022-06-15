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В Германии уличили Зеленского в выпаде в адрес Меркель

Der Spiegel: Зеленский сделал язвительный выпад в адрес Меркель из-за плохих отношений с ФРГ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian President's Office
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Выпадом в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвала во вторник, 14 июня, отрывок из интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу ZDF обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Сюзанна Байер.

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Как отметила журналист, украинский лидер в ходе беседы раскритиковал не только нынешнего канцлера Олафа Шольца, но и его предшественницу.

«По его [Зеленского] словам, задолго до того, как Шольц стал канцлером, между немецким и украинским правительствами присутствовал скептицизм. Это заявление можно понять как выпад в отношении бывшего канцлера Ангелы Меркель… которая в своем первом интервью на прошлой неделе о своей политике в отношении России была слишком уверена, что всё сделала правильно», — подчеркнула Байер.

При этом, отмечает обозреватель, исходя из сказанного Зеленским, отношения были отнюдь не плохими. Байер предложила трактовку высказывания Зеленского как выделение перемены в двусторонних отношениях Киева и Берлина, спровоцированную вступлением в должность канцлера Шольца.

Ранее, 14 июня, немецкая газета ZDF опубликовала интервью с Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты». В свою очередь читатели издания гневно отреагировали на критику Зеленского в адрес канцлера ФРГ.

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник 8 июня обвинил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в отсутствии какой-либо самокритики в вопросе политики ее кабинета в отношении России. По его словам, у него вызывает недоумение заявление Меркель о «непогрешимости» курса и чересчур «снисходительном отношении» к руководству России.

Ангела Меркель во вторник, 7 июня, объяснила, почему на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс.

По словам экс-канцлера, до того как действующий президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность главы государства, политическая система государства была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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