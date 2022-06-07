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Меркель объяснила свое прежнее нежелание видеть Украину в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/salerno/EUC
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 июня, объяснила, почему на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс.

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«Украина была тогда (в 2008 году — Ред.) другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики», — отметила она в ходе беседы с журналистами.

По словам Меркель, до того, как Владимир Зеленский вступил в должность главы государства, политическая система Украины была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

Кроме того, экс-канцлер подчеркнула, что на тот момент расширение блока могло спровоцировать конфликт с Москвой, который не пошел бы на пользу Киеву.

Ранее, 2 июня, Меркель публично высказалась о поддержке украинской администрации. Также бывший канцлер Германии добавила, что Киев имеет право на самооборону.

До этого, 4 апреля, Ангела Меркель заявила, что «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте». Тогда НАТО не стало предоставлять Украине план действий по подготовке к членству в альянсе в связи с позицией Германии и Франции.

Экс-канцлер ФРГ высказала свою позицию в ответ на обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в недальновидной «политике уступок России».

До этого, 24 марта, Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО. В очередном видеообращении президент страны пожаловался на отказ альянса сделать исключение в экстренной ситуации, а также отказ предоставить стране военную технику.

В начале 2008 года Североатлантический альянс получил обращение президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО» (ПДЧ).

США приложили значительные усилия, чтобы убедить своих союзников по альянсу в необходимости присоединения Украины к ПДЧ на бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года, что означало бы их фактическое вовлечение в военный блок. В то же время резкое противодействие подключению Украины к ПДЧ оказали Германия и Франция. По итогам саммита Украина не получила официального приглашения стать участником ПДЧ.

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