Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего главу Франции Николя Саркози посетить Бучу в Киевской области.

«Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — сказал Зеленский в обращении.

Он подчеркнул, что все обвинения в адрес России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН 5 апреля.

Украинский лидер также отметил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением специалистов с Украины и из-за границы.

При этом политик подчеркнул, что Киев не должен просить предоставить ему оружие, так как его должны отправлять на Украину в международном сообществе по личному желанию.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В воскресенье генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча. Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 4 апреля.

Тогда же военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, очень плохой и халтурной провокацией Украины.

Такую же позицию высказал телеканалу «Известия» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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