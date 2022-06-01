Песков оценил слова Зеленского об отсутствии планов использования ракет против РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал в среду, 1 июня, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не планирует использовать ракетные системы для ударов по России.

«Для того чтобы доверять, надо иметь опыт, когда обещания сдерживались. Такой опыт отсутствует напрочь», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что обещания не сдерживались, начиная с главных предвыборных слов Зеленского покончить с войной на юго-востоке Украины. Кроме того, Минские соглашения канули в Лету, «кредита доверия Украине у нас нет».

Относительно предвыборных обещаний Зеленского 19 мая 2021 года, пресс-служба Комитета избирателей Украины сообщила, что нынешний президент за два года во главе государства выполнил только 25% своих предвыборных обещаний. Комитет отметил, что из 30 пунктов обещания исполнены только восемь. При этом, как уточнили в организации, выполненные пункты второстепенны и существенно на жизнь граждан не влияют.

Как следует из списка, Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных его предвыборных обещаний, не вернул Украине ее «временно оккупированные территории», не реализовал упрощение бюрократии в стране, не повысил пенсионное обеспечение, не достиг цели по возвращению украинцев из других стран, в которые те уехали ради заработка, а также не исполнил многие другие обещания.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что Украина не планирует атаковать территории России. Он сообщил, что знает о том, что в Белом доме говорят о возможности украинских сил использовать американские реактивные системы залпового огня для атаки на РФ, но у Киева, по словам Зеленского, нет таких планов.

Также 1 июня представитель Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. По словам высокопоставленного чиновника, Киев заверил, что передаваемые ему РСЗО не будут применять против целей, находящихся на территории РФ.

Однако 30 мая президент США Джо Байден сообщил об отсутствии планов поставлять Киеву ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Американский лидер сделал свое заявление после сообщения о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине РСЗО большой дальности.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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