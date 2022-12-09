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Зампостпреда РФ при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Зампостпреда России при ОБСЕ: слова Меркель о «Минске» объяснили позицию Запада по Украине
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Фото: Global Look Press/imago-images
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Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях объясняют позицию Запада относительно украинского конфликта. Об этом 8 декабря заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

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«Примечательное интервью дала на днях германскому изданию [Die] Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, «чтобы стать сильнее», — приводятся слова Буякевича на сайте российской дипмиссии.

По его мнению, заявление экс-канцлера «проясняют многое», в том числе отсутствие реакции европейцев на военные преступления киевского режима. Буякевич отметил, что Запад не заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее, 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Комментируя эти слова экс-канцлера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по России.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что слова Меркель доказывают ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.

Минское соглашение — документ, подписанный в 2014 году в белорусской столице. Он, в частности, предусматривал прекращение огня в Донбассе.

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