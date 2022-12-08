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Пушков обвинил Запад в эскалации украинского кризиса

Сенатор Пушков назвал Запад ответственным за переход украинского кризиса в военную фазу
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Бездействие коллективного Запада стало первопричиной сегодняшнего конфликта на Украине. Такое мнение в среду, 7 декабря, высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Он прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой предоставить Киеву возможность для укрепления оборонного потенциала.

«Меркель <...> признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине «драгоценное время» на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», — заключил Пушков.

Ранее в этот день Меркель отметила, что страны НАТО могли бы еще в период действия соглашений оказывать поддержку Украине в том объеме, в котором делают это сейчас.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 декабря обвинила ФРГ и другие западные государства в осознанных манипуляциях Минскими соглашениями ради того, чтобы нанести опосредованный удар по РФ.

До этого, 24 ноября, Меркель в интервью Der Spiegel рассказала о попытках наладить устойчивый диалог европейских политиков с президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Еще одной причиной для начала СВО стала необходимость защитить РФ на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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