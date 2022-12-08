Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений

Запад не собирался выполнять Минские соглашения, а использовал выигранное время, чтобы накачивать киевский режим оружием. Об этом 7 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

24 ноября Меркель в интервью Der Spiegel заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

До этого, 14 октября, экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин рассказал, что к подписанию Минских соглашений Путина подтолкнула экс-канцлер ФРГ Меркель. Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии президент РФ стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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