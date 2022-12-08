Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 2021 года
Мир
На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Военные хирурги МО РФ спасли жизнь утратившего часть лица военного
Политика
В ГД 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам СВО
Мир
Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений
Мир
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции
Происшествия
Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР
Мир
Вице-президент Перу принесла присягу в качестве главы государства
Мир
Полиция Перу задержала главу республики Педро Кастильо
Мир
Bloomberg узнало о пробке из 26 танкеров у берегов Турции
Происшествия
Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений

МИД РФ: Запад использовал Минские соглашения для накачки Киева оружием
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад не собирался выполнять Минские соглашения, а использовал выигранное время, чтобы накачивать киевский режим оружием. Об этом 7 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

24 ноября Меркель в интервью Der Spiegel заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

До этого, 14 октября, экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин рассказал, что к подписанию Минских соглашений Путина подтолкнула экс-канцлер ФРГ Меркель. Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии президент РФ стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022