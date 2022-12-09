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Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о Минских соглашениях

Лукашенко: если действительно Минские соглашения были шансом дать Украине время, Меркель поступила мерзко и мелко
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 декабря, прокомментировал заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения, подписанные в 2014 году, являлись попыткой дать украинской стороне время на подготовку к противостоянию с Россией.

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Лукашенко назвал это мелким и мерзким.

«<...> это не просто отвратительно — это мерзко. Меркель… <…> Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде», — цитирует Лукашенко БелТА.

Также белорусский лидер добавил, что Минск владеет сведениями о планах Запада начать военные действия в отношении России в случае успешного переворота на территории Белоруссии в 2020 году.

«В ближайшее время, я [президенту России Владимиру] Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. <...> Должна была начаться война — в 2021-2022 годах», — указал белорусский лидер.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Заместитель постпреда России Максим Буякевич считает, что заявление Меркель объясняет текущую позицию Запада в украинском конфликте, пишет «Газета.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, обратил внимание на то, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

Киев проводит военные действия в отношении жителей Донбасса с 2014 года, так как они отказались признавать итоги госпереворота. Тогда же были подписаны Минские соглашения, которыми предусматривается, в частности, прекращение огня в Луганской и Донецкой народных республиках. В следующем году был принят ряд мер по их выполнению.

22 февраля текущего года Путин констатировал, что у европейских государств не получилось принудить Киев выполнить Минские договоренности. 24 февраля российский президент объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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