Лавров отметил роль СВО в недопущении превращения Украины в угрозу РФ

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию». Об этом 19 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках специальной военной операции, подтверждает наш главный вывод, что СВО — а мы сейчас уже имеем на руках факты, которые это подтверждают, — что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ», — сказал он журналистам.

Лавров отметил, что происходящее сейчас является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в «анти-Россию».

По словам главы МИД, реакция Запада отражает понимание того, что действия Москвы обеспечили провал их геополитических игр и планов.

«Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене», — добавил он.

Еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин отмечал, что западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с РФ, на вражду с ней. Он констатировал, что в этом проекте нет места для суверенной Украины и тем силам, которые стремятся отстоять свою реальную независимость.

Глава государства подчеркивал, что для многих людей на Украине проект «анти-Россия» неприемлем, но им «не дают поднять голову». Он отмечал, что Москва никогда не допустит, чтобы российские исторические территории и живущих там близких для граждан РФ людей использовали против России. Те, кто предпримут такую попытку, разрушат свою страну, предупреждал Путин.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев вел боевые действия с 2014 года.

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