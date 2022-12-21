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Сюжет:

Французский разведчик призвал прекратить недооценивать Россию

Французский разведчик Жюйе: Западу пора прекратить думать, что силы России уже исходе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Запад должен перестать фантазировать о том, что силы России якобы уже закончились, а у украинцев — все хорошо и только начинается. Об этом 20 декабря заявил в интервью изданию Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

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«Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. <...> Они настоящие воины», — сообщил эксперт.

Жюйе указал, что это именно США спровоцировали конфликт на Украине и начали делать всë, чтобы Россия вовлеклась в боевые действия. Это, по его словам, объясняет тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года.

«Сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут», — заявил разведчик.

По мнению Жюйе, Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением. Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.

«С этого момента мы потеряли опору, и наши спецслужбы могли только наблюдать за тем, что происходит, со стороны, но не вмешиваться», — указал французский специалист.

Ранее в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. По словам Орбана, существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии. При этом он призвал не отделять российскую экономику от Европы.

20 декабря автор статьи в американском журнале Foreign Affairs отметил, что западные страны должны подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором обязательно будут учитываться интересы России. Как считает журналист, США и европейским союзникам следует самим проявить инициативу и пойти навстречу России, поскольку «изматывающий конфликт» нанесет непоправимый вред не только Украине, но и западным странам.

Днем ранее обозреватель Мехмет Барлас в статье для издания Sabah написал, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией. Журналист указал, что Запад стал вливать в Украину деньги и оружие, однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. По его мнению, ключевой ошибкой украинцев стало избрание Владимира Зеленского на пост президента страны.

До этого, 17 декабря, экс-полковник армии США Ричард Блэк высказал мнение, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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