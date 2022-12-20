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Сюжет:

В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией

Sabah: Украина проиграла, выбрав страны Запада и противостояние с Россией
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
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Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией. Об этом 20 декабря написал обозреватель Мехмет Барлас в статье для издания Sabah.

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«Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: «Давайте посмеемся». А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Всё разрушено», — пишет журналист.

По его мнению, ключевой ошибкой украинцев стало избрание Владимира Зеленского на пост президента страны.

При этом Барлас отмечает, что «мировые державы сделали всё возможное, чтобы отношения между Турцией и Россией разрушились», и Анкара оказалась в том же положении, что и Киев. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сумел выстроить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 17 декабря, экс-полковник армии США Ричард Блэк высказал мнение, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

15 декабря в беседе с «Известиями» политолог Владимир Шаповалов заявил, что последние заявления главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного направлены на выспрашивание у Запада «очередной порции вливаний» в экономику и армию их страны, которые, с его точки зрения, смогли бы обеспечить выравнивание ситуации на фронте. По его мнению, Залужный этими заявлениями фактически признал, что Украина находится в состоянии грядущей катастрофы

Накануне обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс отметил, что затягивание конфликта на Украине зимой обернется поражением для Киева и Запада. По его словам, в зимний период украинцам придется тяжело, однако также пострадает Европа, которой не хватает энергоресурсов, и Вашингтон, «всё более отвлекающийся от темы». Брэндс подчеркнул, что Украина и страны Запада будут сломлены, в то время как Россия только выиграет от сложившейся ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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