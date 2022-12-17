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Экс-полковник США назвал повод к проведению мирных переговоров РФ и Украины

Полковник США в отставке Ричард Блэк заявил о поражении Украины в конфликте с Россией
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Фото: РИА Новости/БелТА
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Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии нечем и неоткуда. Поэтому США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров, сообщил американский полковник в отставке Ричард Блэк в субботу, 17 декабря.

«Продолжающиеся боевые действия за Артемовск (украинское название Бахмут) постепенно стали катастрофой для украинской армии. Россия одерживает победу, а Украина проигрывает», — заявил Блэк.

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