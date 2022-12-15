Политолог указал на фактическое признание Киевом неминуемого поражения

Последние заявления главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного направлены на выспрашивание у Запада «очередной порции вливаний» в экономику и армию их страны, которые с его точки зрения смогли бы обеспечить выравнивание ситуации на фронте. Такое мнение высказал 15 декабря в беседе с «Известиями» политолог Владимир Шаповалов.

Залужный в интервью изданию The Economist, опубликованному в четверг, заявил, что прошедшая в РФ частичная мобилизация «сработала». В качестве примера он привел успешное сдерживание российскими войсками украинские атаки в районе Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике. Также Залужный прокомментировал и энергетическую ситуацию на Украине. По его словам, она «находится на грани катастрофы».

По его мнению, Залужный этими заявлениям фактически признал, что Украина находится в состоянии грядущей катастрофы.

«Речь идет об успешной тактике России в рамках ведения спецоперации и о том, что грядущая украинская катастрофа фактически включает в себя два элемента, которые являются результатом успешной тактики России», — отметил эксперт.

Первым таким элементом политолог назвал удары РФ по критическим энергообъектам Украины. Вторым же является то, что российские войска успешно действуют на линии фронта.

«И те огромные ресурсы, которые тратит Запад на вооружение украинской армии, фактически уничтожаются в результате тех действий, которые предпринимает Россия на фронте. ‹...› Залужный, который до этого активно продвигал тему украинской победы, теперь заговорил по-другому, и это свидетельствует о той критической ситуации, в которой оказалась Украина», — пояснил Шаповалов.

Он также отметил, что в связи с близкой к грани катастрофы Киева встает большой вопрос о том, будет ли услышан голос Украины на Западе в виду того, что он и так потратил на Украину значительные ресурсы, а экономическая и социальная ситуация на Западе также является далеко не блестящей.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ушел от ответа на вопрос о том, сколько он готов потерять сограждан в конфликте с Россией. В ответ он сам задал вопрос журналистам о том, должны ли были украинские власти после начала российской спецоперации сказать: «Берите всё наше, а мы пойдем в Польшу?».

12 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ. Он сослался на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который заявил, что на данный момент речи о каком-либо отступлении быть не может: по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, налажено тыловое обеспечение армии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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