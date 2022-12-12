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Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступил самый тяжелый период. Об этом 12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале.

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«Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», — заявил Кадыров.

Глава Чечни сослался на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который заявил, что на данный момент речи о каком-либо отступлении быть не может: по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, налажено тыловое обеспечение армии.

Российские военные, как сообщил Алаудинов главе республики, находятся в более выигрышной позиции.

«Войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины», — добавил Кадыров.

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на разведку сообщил, что врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения специальной военной операции из-за больших потерь в украинской армии.

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 декабря заявил о снижении активности украинской армии на поле боя из-за ухудшения погодных условий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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