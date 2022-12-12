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Министр обороны Украины заявил о снижении активности ВСУ из-за непогоды

Глава минобороны Украины Резников: активность ВСУ снизилась из-за погодных условий
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Министр обороны Украины Алексей Резников 11 декабря во время встречи со шведским коллегой Полом Йонсоном заявил о снижении активности украинской армии на поле боя из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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«Когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки», — уточнил Резников.

Он добавил, что план у Киева простой — возвращение Украины к границам 1991 года.

При этом в Москве ранее подчеркивали, что любые возможные посягательства Киева на территорию РФ получат соразмерный ответ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 10 декабря заявил, что Киев может наносить удары по территории России.

На прошлой неделе Резников и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В октябре президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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