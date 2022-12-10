Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России

Украина готова наносить удары по территории России. Об этом 10 декабря заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы будем способны на всё. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал он в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».

При этом украинская сторона продолжает наносить массированные удары по Донецку. Обстрелы ведутся в том числе с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов ежедневно есть пострадавшие и разрушения.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаку по Крымскому мосту и подрыв линии электропередачи атомных электростанций в Курской области.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов.

Комментируя ЧП, Путин указывал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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